Юниор «Рено» разбил машину на демозаездах

Пилот академии молодых гонщиков «Рено» бразилец Кайо Колле разбил машину на демонстрационных заездах в Сан-Паулу, которые проходили на фестивале Формулы-1, посвящённом памяти Айртона Сенны.



17-летний гонщик попытался развернуть болид «Лотус» Е20 на 180 градусов, но, не рассчитав место, не справился с манёвром. В итоге пилот уткнулся в отбойники и сломал переднее крыло.



«Лотус» является последователем и предшественником команды «Рено» — именно базу этой команды в своё время получил «Лотус», и именно французскому заводу в конечном итоге и продал коллектив.



В следующие выходные на трассе в Сан-Паулу пройдёт предпоследний этапа чемпионата Формулы-1 2019 года — Гран-при Бразилии.

Посмотреть видеозапись инцидента можно на «Чемпионате».