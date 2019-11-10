Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Юниор «Рено» разбил машину на демозаездах

Юниор «Рено» разбил машину на демозаездах
Авто / Формула-1 0

Пилот академии молодых гонщиков «Рено» бразилец Кайо Колле разбил машину на демонстрационных заездах в Сан-Паулу, которые проходили на фестивале Формулы-1, посвящённом памяти Айртона Сенны.

17-летний гонщик попытался развернуть болид «Лотус» Е20 на 180 градусов, но, не рассчитав место, не справился с манёвром. В итоге пилот уткнулся в отбойники и сломал переднее крыло.

«Лотус» является последователем и предшественником команды «Рено» — именно базу этой команды в своё время получил «Лотус», и именно французскому заводу в конечном итоге и продал коллектив.

В следующие выходные на трассе в Сан-Паулу пройдёт предпоследний этапа чемпионата Формулы-1 2019 года — Гран-при Бразилии.

Посмотреть видеозапись инцидента можно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019