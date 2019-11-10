Косаченко: Марко всё время будто на ромашке гадает: любит, не любит

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко поделилась мнением о спортивном консультанте «Ред Булл» Хельмуте Марко, вернувшем российского гонщика Даниила Квята в шорт-лист старшей команды австрийского концерна.



«Доктору Марко уже пора бы определиться. А то он всё время на ромашке гадает: любит, не любит… Поэтому я уже давно не верю его эмоциональным заявлениям. Хельмута можно оценивать исключительно по поступкам. Когда увидим Даню в старшей команде, тогда и сможем сказать, что Марко принял решение. Так что выводы пока делать не стоит.



Не занимаюсь кадровой политикой в «Ред Булле», но я бы оставила всё как есть. При этом считаю, что наиболее слабое звено в системе «быков» — Гасли», — приводит слова Косаченко Sportbox.