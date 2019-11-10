Косаченко: в отношении Квята правила имеют полную юридическую силу

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко поделилась мнением о недавних штрафных санкциях в отношении пилота «Торо Россо» Даниила Квята, дав понять, что в отношении россиянина правила трактуются по-настоящему жёстко.

«Есть правила. Для кого-то они находят одно прочтение, для кого-то — другое. Не буду говорить, жёстко или нет к Даниилу относятся судьи, но в любом случае правила по-разному применяются к тем или иным спортсменам. Квят относится к числу тех гонщиков, в отношении которых они имеют полную юридическую силу. То есть если уж наказывать, то наказывать по полной программе. Не думаю, что это имеет какое-то значение для доктора Хельмута Марко. Для него важно само поведение спортсмена на трассе», — цитирует Косаченко Sportbox.