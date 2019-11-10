Отец Хэмилтона высказался о веганской диете Льюиса

Энтони Хэмилтон, отец шестикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, поделился мнением о веганской диете своего сына, отметив, что та действительно помогает ему оставаться в форме.
«У меня есть своё мнение по поводу этой диеты, о котором я сейчас не буду говорить. Но как бы то ни было, любому человеку нужно держать себя в форме, и мне кажется, что этот способ действительно ему помогает.
Вместе с тем, на мой взгляд, ключевой фактор его успеха заключается в том, что он не концентрируется только на спорте. По возвращении домой он погружается в моду или что-нибудь ещё. Он не концентрируется на автоспорте до тех пор, пока не прибудет на базу или автодром. Это помогает ему оставаться свежим.
Если делать одно и то же каждый день, то это становится чем-то рутинным, но это никогда не было проблемой для Льюиса. Ему уже не терпится вернуться за руль, чтобы бороться с Ферстаппеном и Леклером», — приводит слова Энтони Хэмилтона Planet F1.
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