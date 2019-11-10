Риккардо сказал, что у него была лишь одна проблема с Максом Ферстаппеном

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, в прошлом защищавший цвета «Ред Булл», рассказал, что не испытывал особых трудностей в пору выступлений совместно с Максом Ферстаппеном. По словам австралийца, в отношениях с молодым голландцем его преследовала лишь одна проблема.

«Я уважаю Ферстаппена за то, как он может постоять за себя. Думаю, что у меня была с ним лишь одна проблема, и её испытало большинство пилотов, сталкивавшихся с Максом. Я говорю о его манёврах при торможении», — приводит слова Риккардо GPblog.

Напомним, Риккардо и Ферстаппен на протяжении нескольких сезонов были напарниками в «Ред Булл». По завершении 2018 года Даниэль покинул Милтон-Кинз и присоединился к «Рено». В этом сезоне, за два этапа до финиша чемпионата, австралиец занимает девятое место в общем зачёте, набрав 46 очков.