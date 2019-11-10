Хилл ожидает ужесточения дуэли Хэмилтон — Боттас

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл считает, что в следующем сезоне зрители могут увидеть обострение противостояния пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

«Шестой титул — феноменальное достижение, и определённо теперь рекорд Шумахера в пределах досягаемости. Вместе с тем в следующем сезоне Боттас может стать ещё большей угрозой для Льюиса. В 2019 году ему удалось найти скорость. Теперь он более уверен в себе, мотивирован и у него стало больше опыта. Валттери в „Мерседесе“ уже несколько лет. Уверен, теперь он знает, где можно прибавить и из чего можно извлечь пользу. Убеждён, что он испробует все варианты, но Хэмилтон — крепкий орешек», — приводит слова британца Motorsport-Total.