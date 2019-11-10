«Хонда» нацелена на завоевание титула с «Ред Булл» уже в 2020 году
Исполнительный директор «Хонды» Такахиро Хачиго признался, что в японские мотористы уже в следующем сезоне Формулы-1 нацелены на завоевание титула с командой «Ред Булл».
«После нашего возвращения в Формулу-1 в 2015 году, у нас было четыре сложных сезона. Это очень ударило по нам. В этом сезоне мы добыли победу на Гран-при Австрии и я был очень доволен этим результатом. Потом, на Гран-при Германии, к нам пришла ещё одна победа и к этому же добавился подиум от Даниила Квята.
Мы очень благодарны фанатам за поддержку. В ходе Гран-при Японии Наоки Ямамото был допущен к участию в свободной тренировке и это был большой момент для всей Японии. В следующем сезоне мы хотим завоевать титул вместе с «Ред Булл»", — приводит слова функционера GPblog.
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