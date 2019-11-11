Экс-менеджер Шумахера: убеждён, что мы снова увидим Михаэля

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер посетовал на то, что у него практически нет информации о том, как продвигается лечение легендарного пилота Формулы-1. Вместе с тем он выразил уверенность, что в будущем семикратный чемпион мира ещё может поправиться.

«Я знаю, что Михаэль получил серьёзную травму, но, к сожалению, у меня нет информации о его прогрессе. Мне бы хотелось знать как он и пожать ему руку. К сожалению, его жена Коринна отказывает мне в этом. Возможно, она боится, что я тут же опубликую информацию и сделаю всё достоянием общественности. Как бы то ни было, я твёрдо уверен, что Михаэль восстановится. Знаю, что он боец. Если есть хоть какой-то шанс, он его использует. Это не может закончиться вот так. Молюсь за него и убеждён, что мы его снова увидим», — приводит слова Вебера Express.de.