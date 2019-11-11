Хюлькенберг назвал Леклера «чёртовым счастливчиком»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг готов принять уход из Формулы-1 и заявил, что он находится в мире с самим собой. Также немец поделился мыслями о стремительном развитии карьеры гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который, как и Нико, побеждал в каждой из младших серий.

«Я в мире с самим собой. Я хорошо сплю и мои глаза закрыты. Мне бы хотелось продолжить карьеру, но если этого не случится, что же, жизнь продолжается. Что я думаю о карьере Леклера, который лишь после одного сезона в Формуле-1 попал в „Феррари“? Такие события заставляю меня думать о том, что он чёртов счастливчик», — приводит слова Хюлькенберга Crash.

Напомним, что Нико так и не сумел найти варианты продолжения карьеры в Формуле-1 на 2020 год. В следующем сезоне его место в «Рено» займёт Эстебан Окон.