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Хэмлин выиграл предпоследний этап сезона NASCAR, Логано потерял шансы на титул

Хэмлин выиграл предпоследний этап сезона NASCAR, Логано потерял шансы на титул
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

В Эйвондейле завершился предпоследний этап очередного сезона NASCAR. Победу в гонке одержал Денни Хэмлин, второе место занял Кайл Буш, а замкнул тройку Райан Блэйни. Действующий чемпион серии Джоуи Логано финишировал девятым и лишился шансов на титул в 2019 году.

Таким образом, на финальном этапе, который пройдёт в Хомстеде 17 ноября, за чемпионство поборются Хэмлин, Кевин Харвик, Мартин Труэкс и Кайл Буш.

NASCAR. Эйвондейл

1. Денни Хэмлин («Тойота») — 312 кругов
2. Кайл Буш («Тойота») — +0,377 с
3. Райан Блэйни («Форд») — +1,365
4. Кайл Ларсон («Шевроле») — +1,401
5. Кевин Харвик («Форд») — +1,947
6. Мартин Труэкс («Тойота») — +2,174
7. Эрик Джонс («Тойота») — +2,361
8. Клинт Боуйер («Форд») — +2,458
9. Джоуи Логано («Форд») — +3,199
10. Брэд Кезеловски («Форд») — +5,351.

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