Хэмлин выиграл предпоследний этап сезона NASCAR, Логано потерял шансы на титул

В Эйвондейле завершился предпоследний этап очередного сезона NASCAR. Победу в гонке одержал Денни Хэмлин, второе место занял Кайл Буш, а замкнул тройку Райан Блэйни. Действующий чемпион серии Джоуи Логано финишировал девятым и лишился шансов на титул в 2019 году.
Таким образом, на финальном этапе, который пройдёт в Хомстеде 17 ноября, за чемпионство поборются Хэмлин, Кевин Харвик, Мартин Труэкс и Кайл Буш.
NASCAR. Эйвондейл
1. Денни Хэмлин («Тойота») — 312 кругов
2. Кайл Буш («Тойота») — +0,377 с
3. Райан Блэйни («Форд») — +1,365
4. Кайл Ларсон («Шевроле») — +1,401
5. Кевин Харвик («Форд») — +1,947
6. Мартин Труэкс («Тойота») — +2,174
7. Эрик Джонс («Тойота») — +2,361
8. Клинт Боуйер («Форд») — +2,458
9. Джоуи Логано («Форд») — +3,199
10. Брэд Кезеловски («Форд») — +5,351.
- 11 ноября 2019
-
10:00
-
09:08
-
01:06
-
00:48
- 10 ноября 2019
-
23:52
-
23:19
-
21:51
-
21:40
-
18:39
-
18:14
-
16:34
-
15:24
-
14:27
-
14:12
-
12:53
-
11:09
-
09:56
-
00:35
- 9 ноября 2019
-
23:36
-
23:26
-
21:51
-
20:23
-
18:53
-
17:49
-
16:42
-
16:10
-
14:35
-
13:00
-
11:53
-
10:32
-
09:45
-
00:47
-
00:05
- 8 ноября 2019
-
23:30
-
22:10