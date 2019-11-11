Хэмлин выиграл предпоследний этап сезона NASCAR, Логано потерял шансы на титул

В Эйвондейле завершился предпоследний этап очередного сезона NASCAR. Победу в гонке одержал Денни Хэмлин, второе место занял Кайл Буш, а замкнул тройку Райан Блэйни. Действующий чемпион серии Джоуи Логано финишировал девятым и лишился шансов на титул в 2019 году.

Таким образом, на финальном этапе, который пройдёт в Хомстеде 17 ноября, за чемпионство поборются Хэмлин, Кевин Харвик, Мартин Труэкс и Кайл Буш.

NASCAR. Эйвондейл

1. Денни Хэмлин («Тойота») — 312 кругов

2. Кайл Буш («Тойота») — +0,377 с

3. Райан Блэйни («Форд») — +1,365

4. Кайл Ларсон («Шевроле») — +1,401

5. Кевин Харвик («Форд») — +1,947

6. Мартин Труэкс («Тойота») — +2,174

7. Эрик Джонс («Тойота») — +2,361

8. Клинт Боуйер («Форд») — +2,458

9. Джоуи Логано («Форд») — +3,199

10. Брэд Кезеловски («Форд») — +5,351.