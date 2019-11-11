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В «Рено» опровергли слухи об уходе из Ф-1

В «Рено» опровергли слухи об уходе из Ф-1
Авто / Формула-1 0

В «Рено» опровергли слухи о том, что новый руководитель «Рено» Клотильда Дельбо, возглавившая французский концерн и продвигаемая лично президентом Франции Эммануэлем Макроном, является противником участия компании в Формуле-1 в качестве заводской команды. Об этом сообщило издание F1 Only.

Собеседник издания сказал, что такие слухи, по его мнению, распространяются с целью дестабилизировать коллектив, и добавил, что работа над машиной сезона-2020 ведётся в плановом режиме.

За два этапа до окончания сезона-2019 «Рено», на счету которого 83 очка, занимает пятое место в Кубке конструкторов, отставая от «Макларена» на 38 очков и опережая «Рейсинг Пойнт» на 18 очков.

Следующий этап — Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.

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