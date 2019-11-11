Хюлькенберг: мне платят за выступления, а это о чём-то да говорит

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг, на счету которого 175 стартов на Гран-при, но ни одного подиума, прокомментировал свои выступления. Несколько лет назад Хюлькенберг был близок к контракту с «Феррари», но стороны так и не пришли к соглашению.

«Я хорошо выступал на протяжении многих лет, очень стабильно. Много раз, когда всё было на грани, когда другие гонщики теряли работу или не находили её, меня всё же приглашали в команды и платили за выступления. А это о чём-то да говорит.

Конечно, мне хотелось бы показывать другие результаты, иметь больше очков, попадать на подиум, побеждать. Но я знаю причины, по которым с этим не сложилось», — цитирует Хюлькенберга Crash.net.

За два этапа до конца сезона-2019 Хюлькенберг с 37 очками занимает 12-е место в личном зачёте.