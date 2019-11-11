Бинотто признал, что прогресс «Феррари» превзошёл его ожидания

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступления команды в последних гонках. Команда из Маранелло резко прибавила после летнего перерыва, после того как в строй ввели обновлённый мотор, а на Гран-при Сингапура обновили аэродинамику. На последних семи этапах Шарль Леклер и Себастьян Феттель на двоих завоевали шесть поулов и выиграли три гонки.

«Всё дело в комбинации нескольких факторов. К Сингапуру мы подготовили новую аэродинамику. Это было не единственное обновление, но существенное. Если посмотреть на то, сколько нам удалось отыграть на круге на следующих этапах, это немного превысило наши ожидания», — цитирует Бинотто Motorsport.

Вне зависимости от результатов Гран-при Бразилии и Абу-Даби «Феррари» закончит сезон на втором месте в Кубке конструкторов.

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