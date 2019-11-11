Мик Шумахер: Феттель стал для меня тем, кем был для него мой отец

Гонщик Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Ф-1 Михаэля Шумахера, рассказал о советах, которые даёт ему Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион мира, выступающий за «Феррари».

«Я невероятно уважаю его. Мы часто беседуем об автоспорте. Я стараюсь узнать от него что-то полезное и применить это на практике. Он в спорте гораздо дольше меня, так что мне идёт на пользу каждая из наших бесед.

Считаю, Феттель стал для меня тем, кем был для него мой отец. Мы тесно общаемся, и с ним я могу поговорить об автоспорте», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт Формулы-1.

Шумахер, который входит в молодёжную программу «Феррари», в сезоне-2018 стал чемпионом европейской Формулы-3, а в 2019 году выступает в Формуле-2. За один этап до окончания сезона на счету 20-летнего гонщика, который занимает 12-е место в личном зачёте, 51 очко.