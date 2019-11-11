Бриаторе: после гибели Сенны Шумахер подумывал о завершении карьеры

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, как на Михаэля Шумахера повлияла смертельная авария Айртона Сенны. Сенна разбился на Гран-при Сан-Марино 1 мая 1994 года, в сезон, когда Шумахер выступал за «Бенеттон», который возглавлял Бриаторе.

Бриаторе высоко оценил навыки Шумахера, сравнив его со знаменитым итальянским оперным певцом Лучано Паваротти.

«Шумахер был Паваротти в пилотировании машины. Но он изменился после смерти Айртона Сенны. Он всерьёз подумывал о том, чтобы уйти из автоспорта. К счастью для всех нас, он остался», — цитирует Бриаторе Express.de.

В 1994 году Шумахер завоевал первый титул, а в следующем году защитил чемпионство. С 2000 по 2004 год, уже в составе «Феррари», Михаэль завоевал ещё пять титулов.