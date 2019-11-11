Зурер: Хюлькенберг был бы самым подходящим напарником для Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг пилота «Рено» Нико Хюлькенберга. По словам специалиста, немец мог бы стать прекрасным напарником по команде для гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Эта ситуация необъяснима для меня. Я не понимаю, как такой пилот останется без места в Формуле-1. К примеру, он мог бы стать самым подходящим напарником для Макса Ферстаппена. Давайте подождём и посмотрим, будет ли у него шанс остаться в Формуле-1 хоть где-нибудь», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.
Напомним, Хюлькенберг остался без контракта в Ф-1 на 2020 год. Последняя реальная вакансия для опытного пилота закрылась после того, как в «Альфа Ромео» продлили сотрудничество с Антонио Джовинацци. В «Рено» Хюлькенберга в следующем сезоне заменит Эстебан Окон.
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