З.Браун: зарплата пилотов должна быть включена в ограничение бюджетов команд

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что зарплата пилотов должна входить в ограничение бюджетов.



«Я думаю, что зарплата пилотов должна быть включена в ограничение бюджетов. Это явно заставило бы команды решать, на что они готовы потратить деньги. Если бы они решили, что пилот даст много команде, то им стоило бы продолжать платить пилотам те же деньги, что и сейчас. Но, думаю, что в конечном итоге это бы заставило команды решить, от чего именно зависит их результат. Это бы не привело к моментальному снижению зарплат пилотов, но заставило бы команды думать, куда они тратят деньги», — приводит слова Зака Брауна RaceFans.



Напомним, ограничение бюджетов в $175 млн начнёт действовать в Формуле-1 с 2021 года.