В Формуле-1 смягчат наказания за фальстарты

Пилоты Формулы-1 будут получать более мягкие штрафы за фальстарты и за то, что не остановили болид на взвешивание, сообщает RaceFans.



С сезона 2020 года пилотам, не остановившимся на взвешивание, будут назначаться более мягкие штрафы. В нынешнем сезоне Перу Гасли и Серхио Пересу за подобные нарушения пришлось стартовать с пит-лейн.



При старте с пит-лейн будут упразднены и наказания за смену комплекта шин, если пилот прошёл в десятку по итогам квалификации. Ранее гонщик, несмотря на старт с пит-лейн, был обязан уходить в гонку с того комплекта, на котором квалифицировался во втором сегменте. Отныне пилоты, стартующие с пит-лейн, будут вольны выбирать комплект шин.



Будут смягчены наказания за фальстарты. С 2020 года, вместо 10 секунд штрафа или проезда по пит-лейн, за фальстарт пилотам будут добавлять пять или десять секунд на пит-стопе или к результату после финиша гонки, в зависимости от обстоятельств нарушения.