Уильямс: если сдамся, навсегда останусь девочкой, угробившей наследство отца

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Клэр Уильямс призналась, что подумывает об отставке, но не хочет сдаваться.



«Разумеется, я думаю об отставке. Сомневаюсь в себе — избежать такого может разве что бездушный человек. Сейчас у нас непростая ситуация, но меня мотивируют коллеги, потому что они не думают сдаваться. Я тем более не должна. Если сдамся, навсегда останусь девочкой, угробившей отцовское наследство.



Отец меня сильно мотивирует. Ему не нужно рассказывать подробности, он сам бывал в неприятных ситуациях. Но, конечно, в те времена не было социальных сетей, где вас норовят укусить и справа, и слева. Но сильный прессинг мотивирует на работу», — приводит слова Клэр Уильямс Yahoo Sports.