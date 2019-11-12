Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Штайнер — о регламенте-2021: в будущем болиды вернутся к современным скоростям

Штайнер — о регламенте-2021: в будущем болиды вернутся к современным скоростям
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что регламент 2021 года скажется на скорости болидов из-за изменений аэродинамики. Штайнер выразил уверенность, что скорость со временем вернётся к той, что существует в Формуле-1 в настоящий момент.

«Машина на сезон 2021 года выглядит несколько по-другому в сравнении с нынешней, это заметно и обусловлено новым регламентом. Нам нужно работать с ними и стараться добиться максимальной эффективности. Мы постараемся добиться того, что и ждут от нового регламента — чтобы результаты стали плотнее, а обгонять стало проще.

Вес болидов? Вряд ли он станет серьёзным фактором. Скорее скорости болидов упадут из-за новой аэродинамики, однако, я уверен, что в будущем болиды вернутся к современным скоростям», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019