Формула-1 нацелилась на нулевой уровень углеродных выбросов к 2030 году

В Формуле-1 нацелились на сокращение углеродных выбросов двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году планируется достичь нулевого уровня углеродных выбросов.

С 2014 года в Ф-1 используются гибридные шестицилиндровые турбомоторы, которые пришли на смену восьмицилиндровым атмосферным двигателям.

«Не все знают, что гибридные моторы, которые используются в Ф-1, — самые эффективные в мире. Они лучшие с точки зрения топливной эффективности. Уровень углеродных выбросов уже удалось снизить.

Мы верим, что Формула-1 в состоянии создать углеродно нейтральный двигатель внутреннего сгорания. Мы примем меры, которые к 2030 году сделают Ф-1 углеродно нейтральной», — цитирует исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри пресс-служба чемпионата.