Формула-1 нацелилась на нулевой уровень углеродных выбросов к 2030 году
В Формуле-1 нацелились на сокращение углеродных выбросов двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году планируется достичь нулевого уровня углеродных выбросов.
С 2014 года в Ф-1 используются гибридные шестицилиндровые турбомоторы, которые пришли на смену восьмицилиндровым атмосферным двигателям.
«Не все знают, что гибридные моторы, которые используются в Ф-1, — самые эффективные в мире. Они лучшие с точки зрения топливной эффективности. Уровень углеродных выбросов уже удалось снизить.
Мы верим, что Формула-1 в состоянии создать углеродно нейтральный двигатель внутреннего сгорания. Мы примем меры, которые к 2030 году сделают Ф-1 углеродно нейтральной», — цитирует исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри пресс-служба чемпионата.
- 12 ноября 2019
-
09:01
-
00:38
- 11 ноября 2019
-
23:12
-
21:51
-
20:57
-
19:55
-
18:59
-
17:39
-
16:47
-
16:01
-
15:34
-
15:20
-
14:08
-
13:09
-
12:03
-
11:07
-
10:00
-
09:08
-
01:06
-
00:48
- 10 ноября 2019
-
23:52
-
23:19
-
21:51
-
21:40
-
18:39
-
18:14
-
16:34
-
15:24
-
14:27
-
14:12
-
12:53
-
11:09
-
09:56
-
00:35
- 9 ноября 2019
-
23:36
Партнерский контент