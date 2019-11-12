Ферстаппен признался, что ему наскучили титулы Хэмилтона

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что ему становится немного скучно из-за доминирования в Формуле-1 Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес». В сезоне-2014 в Ф-1 вернулись турбомоторы, и с того времени 34-летний Хэмилтон лишь раз не стал лучшим по итогам года, уступив в 2016-м напарнику Нико Росбергу.

22-летний Ферстаппен надеется, что станет тем, кому удастся прервать череду титулов Хэмилтона в 2020 году.

«Для спорта хорошо, когда в чемпионат приходят молодые гонщики. Скучно смотреть на то, как Льюис побеждает. Нам надо постараться изменить это.

Льюис становится старше и в какой-то момент остановится. Но это зависит от команды, а не от него. Если «Мерседес» продолжит обеспечивать его наилучшей машиной, разумеется, он будет побеждать», — приводит слова Ферстаппена Reuters.

В «Мерседесе» никогда не интересовались Феттелем, Алонсо и Ферстаппеном