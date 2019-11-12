Квят отреагировал на продление контракта с «Торо Россо»

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал продление соглашения с «Торо Россо». Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Квят останется в команде в сезоне-2020.
«Здорово получить подтверждение, что я буду в команде в 2020 году. Я очень рад, потому что мне здесь комфортно со всеми, я знаю команду, а они очень хорошо знают меня, так что легко понять, что кому необходимо.
Мы добились вместе отличных результатов вроде подиума в Германии в этом году, так что я надеюсь провести ещё один очень сильный сезон в составе этой команды в следующем году.
Я благодарен за возможность продолжать выступать в Формуле-1 и выложусь по полной, чтобы показать максимально хорошие выступления. С нетерпением жду захватывающего времени вместе», — приводит слова Квята пресс-служба команды.
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