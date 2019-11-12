Тост порадовался, что Гасли и Квят останутся в «Торо Россо»

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал известие о том, что в сезоне-2020 итальянская команда сохранит своих нынешних гонщиков — француза Пьера Гасли и россиянина Даниила Квята.



«Я рад сохранить Пьера и Даниила на следующий сезон. Оба гонщика показали очень хорошие выступления в этом сезоне и доказали за свои годы в Ф-1, что они очень конкурентоспособны, могут использовать потенциал машины и давать ценные отзывы для внесения улучшений в болид. Молодой, но опытный дуэт в сочетании с, надеюсь, конкурентоспособной машиной станут лучшими факторами для достижения очень успешного сезона в 2020 году, и я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».

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