«Сочи Автодром» поздравил Квята с контрактом с «Торо Россо»

В «твиттере» «Сочи Автодрома» отреагировали на новость о том, что Даниил Квят останется в «Торо Россо» в сезоне-2020. Напомним, 25-летний Квят наряду с Александером Албоном и Пьером Гасли считался претендентом на место напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2020-м. В «Ред Булл» сделали выбор в пользу Албона, который выступает за команду с Гран-при Бельгии—2019.

«Ну что, Даниил Квят остаётся в «Торо Россо» на 2020 год! Ждём сильных гонок, побед над напарником и подиумов — мы уверены, что в следующем сезоне Даниил зажжёт как следует», — сказано в сообщении в «твиттере» «Сочи Автодрома».

За два этапа до окончания сезона-2019 на счету Квята, который занимает 13-е место в личном зачёте, 34 очка.

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