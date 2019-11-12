69-летний бывший босс команд Ф-1 встречается с 20-летней студенткой. Фото

Бывший руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» 69-летний Флавио Бриаторе, под руководством которого чемпионами становились такие гонщики, как Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо, встречается с 20-летней студенткой Бенедеттой Бози, сообщает издание Mirror.
Бози и Бриаторе, чьё состояние оценивается примерно в £ 300 млн, были замечены на отдыхе в Кении.
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Студентка изучает право в Миланском университете.
В январе 2018 года Бриаторе развёлся с Элизабеттой Григорачи после девяти лет совместной жизни. Григорачи родила ему дочь, которой сейчас девять лет.
Помимо успехов в спорте Бриаторе известен тем, что встречался с топ-моделями Хайди Клум, которая родила ему сына, которому сейчас 15 лет, и Наоми Кэмпбелл.
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