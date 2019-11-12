Алонсо рассказал, что ему нравится наблюдать за Ферстаппеном
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что ему интересно следить за выступлениями гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Алонсо, который ушёл из Ф-1 после сезона-2018, спросили, кого сейчас можно назвать лучшим гонщиком чемпионата.
«Сейчас в Формуле-1 нет лучшего гонщика. Невозможно проанализировать всё. Лишь через несколько лет можно будет понять, кто лучше других.
Но сегодня мне действительно нравится наблюдать за Ферстаппеном. Он всегда атакует, а это хорошо для зрителей», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.
За два этапа до окончания сезона на счету 22-летнего Ферстаппена, занимающего четвёртое место в личном зачёте, 235 очков. Он 14 очков уступает ровеснику Шарлю Леклеру («Феррари»).
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