Алонсо рассказал, что ему нравится наблюдать за Ферстаппеном

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что ему интересно следить за выступлениями гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Алонсо, который ушёл из Ф-1 после сезона-2018, спросили, кого сейчас можно назвать лучшим гонщиком чемпионата.

«Сейчас в Формуле-1 нет лучшего гонщика. Невозможно проанализировать всё. Лишь через несколько лет можно будет понять, кто лучше других.

Но сегодня мне действительно нравится наблюдать за Ферстаппеном. Он всегда атакует, а это хорошо для зрителей», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.

За два этапа до окончания сезона на счету 22-летнего Ферстаппена, занимающего четвёртое место в личном зачёте, 235 очков. Он 14 очков уступает ровеснику Шарлю Леклеру («Феррари»).

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