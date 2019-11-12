Марко: «Хонда» определится с будущим в Формуле-1 к 2021 году

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко полагает, что мотористы из «Хонды», поставляющие силовые установки, как австрийской команде, так и «Торо Россо», определятся с планами относительно будущего в Формуле-1 к этапу чемпионата мира в Абу-Даби.
«В „Хонде“ ещё не определились с планами на 2021 год. Но теперь правила известны и можно просчитать, насколько дешевле станет развитие двигателя, с учётом того, что у нас будет ограничение на некоторые материалы и на работу на испытательном стенде», — приводит слова функционера GrandPrix.
В целом, ни один из мотористов ещё не подтвердил участия в чемпионате в 2021 году. Напомним, ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф обнадёжил болельщиков, что компания останется в Ф-1 и с внедрением нового регламента.
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