В Польше ошибочно обвинили россиян в невыплате денег «Уильямсу»

В польской прессе появился материал, в котором утверждалось, что российская программа SMP Racing не стала выплачивать команде Формулы-1 «Уильямс» полную сумму за выступление в её составе в качестве боевого пилота в 2018 году Сергея Сироткина. Согласно информации Sportowe Fakty, в ходе второй половины сезона-2018 в SMP Racing приняли решение не продлевать отношений с Гроувом из-за неудовлетворительных результатов и потому не стали выплачивать оговорённую сумму в полном размере. Утверждалось также, что сам Сергей Сироткин стремился продолжить выступления в команде.
При этом Sportowe Fakty ссылались на журналистку «Эхо Москвы» Марину Максимову. Вскоре последняя связалась с редакцией портала GrandPrix247, который также перепечатал материал Sportowe Fakty. Максимова объяснила, что информация польского издания неверна и во многом основана на неправильном понимании и трудностях перевода. Она сообщила также, что потребует от первоисточника удалить статью. В конечном счёте в GrandPrix247 принесли извинения российской журналистке и также опровергли ошибочную информацию.
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