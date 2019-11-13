«Уильямс» на Гран-при Бразилии протестирует ряд деталей с прицелом на 2020 год

Гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии, а также рассказал, что на «Интерлагосе» команда испытает некоторые детали, которые пригодятся в следующем сезоне.
«Сезон-2019 подходит к концу и мы отправляемся на этап в Сан-Паулу. Трасса „Интерлагос“ предлагает уникальные связки поворотов и перепады высот, так как она расположена на высоте 750 метров над уровнем моря. Погода нередко играет важную роль на этапах в Бразилии, тут могут пойти сильные дожди, или же температура трассы будет очень высокой. Пока прогноз погоды обещает неплохие условия, но всё может поменяться.
В ходе одной из тренировок Николас Латифи заменит Роберта Кубицу, для него это будет последний подобный опыт в этом году. Надеемся, что Николас поможет нам с настройками болида. Тем более, что кроме обычных приготовлений к квалификации и гонке мы будем тестировать ряд деталей с прицелом на следующий сезон", — приводит слова Робсона пресс-служба «Уильямса».
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