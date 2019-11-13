Финский комментатор объяснил, почему в «Ред Булл» взяли не Квята, а Албона

Ники Юусела, комментирующий Формулу-1 на финском телевидении, рассказал, почему, по его мнению, в «Ред Булл» решили оставить Александера Албона напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2020. Вчера, 12 ноября, в «Ред Булл» официально объявили, что в 2020 году за главную команду будут выступать Ферстаппен и Албон, а за «Торо Россо», которая станет называться «Альфа Таури», — Даниил Квят и Пьер Гасли.
По мнению комментатора, всё дело в том, что Албон прекрасно воспользовался предоставленым ему шансом. Представитель Таиланда, начавший сезон в «Торо Россо», выступает за «Ред Булл» с Гран-при Бельгии. В семи гонках в составе главной команды австрийской компании он неизменно занимал места с четвёртого по шестое.
«Албон проделал хорошую работу в гонках, которые он провёл в составе «Ред Булл», — цитирует комментатора GrandPX.news.
Вместе с тем комментатор признал, что в следующем сезоне Албону нужно выступать ещё лучше.
«Когда он начнёт сражаться с Ферстаппеном с первой же гонки, ему надо будет демонстрировать лучшие результаты», — добавил он.
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