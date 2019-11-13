Расследование «Мерседеса» побудило «Ред Булл» усомниться в моторе «Феррари»
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что в «Мерседесе» провели расследование, которое побудило команду из Милтон-Кинса отправить запрос в ФИА на предмет прояснения тонкостей регламента на моторы.
Перед этапом в Остине ФИА выпустила техническую директиву на эту тему, и «Феррари» резко потеряла скорость. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен даже обвинил команду из Маранелло в жульничестве, посчитав, что её хорошие выступления в предыдущих гонках были обусловлены нечестной игрой, на что резко отреагировал её руководитель Маттиа Бинотто, пригрозивший судом.
«Мерседес» провёл исследование в этой области, и это побудило нас отправить официальный запрос в ФИА», — приводит слова Марко Nextgen-Auto.
Леклер: скорость «Феррари» не настолько плоха, как кажется
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