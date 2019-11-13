Райкконен объяснил, почему ушёл из Формулы-1 после сезона-2009

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, по какой причине решил пропустить сезоны 2010 и 2011 годов, сосредоточившись на ралли. По словам Райкконена, ему тогда настолько надоели вещи, не имеющие прямого отношения к Формуле-1, что он решил взять паузу.

Райкконен пришёл в «Феррари» в 2007 году и с первой попытки стал чемпионом мира. В сезоне-2008 финн стал третьим по итогам сезона, а в 2009-м — шестым, после чего на время ушёл из Ф-1, куда вернулся в 2012-м, подписав контракт с «Лотусом».

«Если бы я не сделал этого тогда, сейчас меня уже не было бы в Ф-1. Я тогда изрядно наелся — не в смысле гонок, а политическими играми и тому подобной ерундой», — приводит слова 40-летнего Райкконена Yahoo Sports.

Контракт Райкконена с «Альфа Ромео» рассчитан до сезона-2020 включительно.