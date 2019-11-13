Райкконен объяснил, почему ушёл из Формулы-1 после сезона-2009

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, по какой причине решил пропустить сезоны 2010 и 2011 годов, сосредоточившись на ралли. По словам Райкконена, ему тогда настолько надоели вещи, не имеющие прямого отношения к Формуле-1, что он решил взять паузу.
Райкконен пришёл в «Феррари» в 2007 году и с первой попытки стал чемпионом мира. В сезоне-2008 финн стал третьим по итогам сезона, а в 2009-м — шестым, после чего на время ушёл из Ф-1, куда вернулся в 2012-м, подписав контракт с «Лотусом».
«Если бы я не сделал этого тогда, сейчас меня уже не было бы в Ф-1. Я тогда изрядно наелся — не в смысле гонок, а политическими играми и тому подобной ерундой», — приводит слова 40-летнего Райкконена Yahoo Sports.
Контракт Райкконена с «Альфа Ромео» рассчитан до сезона-2020 включительно.
- 13 ноября 2019
-
15:05
-
14:28
-
13:19
-
12:12
-
11:06
-
10:12
-
09:02
-
01:06
-
00:56
- 12 ноября 2019
-
23:44
-
21:59
-
20:58
-
19:32
-
18:51
-
17:36
-
16:27
-
15:40
-
15:14
-
14:51
-
14:30
-
14:17
-
13:53
-
13:51
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:07
-
11:26
-
11:09
-
10:04
-
09:01
-
00:38
- 11 ноября 2019
-
23:12