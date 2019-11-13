«Пежо» вернётся в WEC в 2022 году
«Пежо» вернётся в чемпионат мира по гонкам на выносливость в 2022 году, сообщает Autosport. Группа PSA сообщила, что утвердила спортивную программу.
Исполнительный комитет PSA Group изучил предложение PSA Motorsport и поддержал запуск спортивной программы в чемпионате WEC. Главным поводом для возвращения в чемпионат для «Пежо» стал новый регламент, по которому в чемпионате появится класс гиперкаров.
«Пежо» свернул программу гонок на выносливость после сезона 2011 года, выиграв два титула подряд. Уход французов стал неожиданностью. Последняя победа в гонке «24 часа Ле-Мана» для «Пежо» датирована 2009 годом. Экипаж французской команды состоял из Дэвида Брэбэма, Марка Жене и Александра Вурца.
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