«Ты должен уметь постоять за себя». Феттель — о командной тактике в «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не стал сравнивать ситуацию с применением командной тактики в «Феррари» с эпизодами с Марком Уэббером в «Ред Булл».
«Когда ты находишься в болиде, иногда трудно знать обо всём, что происходит на трассе, потому что ты видишь не всё. Многое зависит от ситуации. Я не думаю, что можно однозначно говорить о том, кто прав, а кто виноват.
С Марком Уэббером была другая ситуация, поскольку мы долгие годы работали одной командой, пусть я и не считаю, что мы хорошо сработались. После этого наступил момент, когда меня попросили сделать кое-что, хотя до этого он не делал мне никаких одолжений. Почему я должен был делать это?
Ситуация была другой, хотя в любом случае каждый сам отвечает за свои действия. Нужно уметь постоять за себя и отстоять свою точку зрения. Кто будет в итоге виноват — это уже другое дело», — приводит слова Феттеля Motorsport.
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