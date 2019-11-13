В «Хонде» надеются на честную борьбу между производителями моторов

Технический директор программы «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе надеется, что команды будут вести честную борьбу в вопросе развития моторов.



«Мы очень заинтересованы в честных гонках и полном соблюдении правил ФИА. Есть несколько способов улучшить характеристики двигателя и шасси, используя серые зоны регламента или методы в духе сжигания масла или усиленной подачи топлива.



Возможно, некоторые люди думают о том, как улучшить производительность, но если в федерации нам отказывают в нововведениях, то мы не вводим новинку в эксплуатацию. Если все будут следовать такому правилу, то у нас будут чистые гонки.



Если кто-то не уверен, понятны ли до конца правила, то стоит спросить разъяснение у ФИА. В регламенте есть много формулировок и пунктов. Это значит, что невозможно всё прояснить», — приводит слова Танабэ Autosport.