Риккардо: в «Рено» должны признать, что «Макларен» сильнее нас весь год

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мыслями о борьбе своей команды с «Маклареном» за четвёртое место в зачёте Кубка конструкторов. По словам австралийца, в Энстоуне должны признать, что уступали британской конюшне на протяжении всего сезона.
«Макларен» в 2019 году был нашей целью, но теперь они сильно оторвались от нас. Мы должны признать, что на протяжении всего сезона они были сильнее нас. Чаще они были быстрее, чем мы, и потому нет причин разочаровываться, просто они были лучше. Мы не будем сдаваться, но вместе с тем надеемся опередить их уже в 2020 году.
В целом «Макларен» доказал, что сократить отставание от топ-команд можно и в ходе сезона, будет идеально, если у нас получится сделать то же самое», — приводит слова Риккардо Nextgen-Auto.
За два этапа до финиша сезона «Макларен» опережает «Рено» в зачёте на 38 баллов.
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