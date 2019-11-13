Риккардо: в «Рено» должны признать, что «Макларен» сильнее нас весь год

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мыслями о борьбе своей команды с «Маклареном» за четвёртое место в зачёте Кубка конструкторов. По словам австралийца, в Энстоуне должны признать, что уступали британской конюшне на протяжении всего сезона.

«Макларен» в 2019 году был нашей целью, но теперь они сильно оторвались от нас. Мы должны признать, что на протяжении всего сезона они были сильнее нас. Чаще они были быстрее, чем мы, и потому нет причин разочаровываться, просто они были лучше. Мы не будем сдаваться, но вместе с тем надеемся опередить их уже в 2020 году.

В целом «Макларен» доказал, что сократить отставание от топ-команд можно и в ходе сезона, будет идеально, если у нас получится сделать то же самое», — приводит слова Риккардо Nextgen-Auto.

За два этапа до финиша сезона «Макларен» опережает «Рено» в зачёте на 38 баллов.