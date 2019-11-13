Джовинацци: продление контракта придало мне серьёзной уверенности
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился ожиданиями от этапа Гран-при Бразилии, а также признался, что недавнее продление сотрудничества с командой придало ему уверенности.
«Действительно жду гонки на автодроме „Интерлагос“. Это особенная трасса, она всегда будет связана с Айртонном Сенной и историей Формулы-1. Продление контракта с командой придало мне серьёзной уверенности, и я не могу дождаться момента, чтобы отплатить команде за ту веру в меня, которую она продемонстрировала. В последних нескольких гонках мы показали прогресс, и завоевание нескольких очков станет достойной наградой за наши труды», — приводит слова итальянца GPblog.
За два этапа до финиша чемпионата в активе итальянского пилота лишь четыре очка.
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