Джовинацци: продление контракта придало мне серьёзной уверенности

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился ожиданиями от этапа Гран-при Бразилии, а также признался, что недавнее продление сотрудничества с командой придало ему уверенности.

«Действительно жду гонки на автодроме „Интерлагос“. Это особенная трасса, она всегда будет связана с Айртонном Сенной и историей Формулы-1. Продление контракта с командой придало мне серьёзной уверенности, и я не могу дождаться момента, чтобы отплатить команде за ту веру в меня, которую она продемонстрировала. В последних нескольких гонках мы показали прогресс, и завоевание нескольких очков станет достойной наградой за наши труды», — приводит слова итальянца GPblog.

За два этапа до финиша чемпионата в активе итальянского пилота лишь четыре очка.