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Сайнс рассчитывает опередить Албона в общем зачёте сезона-2019

Сайнс рассчитывает опередить Албона в общем зачёте сезона-2019
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии, а также признался, что всё же намерен побороться за шестое место в общем зачёте.

«Мы отправляемся в Бразилию, надеясь выжать максимум из болида и набрать как можно больше очков. Сезон ещё не закончен. Впереди две гонки, и на кону много очков. Нам нужно закрепиться на четвёртой позиции в Кубке конструкторов. Кроме того, пусть это и непростая задача, но я буду до конца бороться за шестое место в общем зачёте», — приводит слова Сайнса пресс-служба британской команды.

Карлос Сайнс долгое время удерживал шестое место в общем зачёте. Во второй половине сезона Александеру Албону, сменившему «Торо Россо» на «Ред Булл», удалось его опередить. В активе Албона на данный момент 84 очка. Сайнс отстаёт от него на 4 балла.

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