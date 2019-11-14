ФИА выпустила ещё одну директиву по моторам. Считается, что она против «Феррари»

Руководство ФИА подготовило к этапу чемпионату мира Формулы-1 в Бразилии ещё одну директиву по силовым установкам, сообщает Auto Motor und Sport.
Новое постановление запрещает попадание в двигатель любых воспламеняющихся жидкостей, кроме непосредственно топлива. Подчёркивается, что запрещается сжигание жидкостей из системы охлаждения и ERS. Ранее команды выразили подозрение, что благодаря подобным манёврам двигатель «Феррари» имел перед конкурентами явное преимущество.
После предыдущей директивы от ФИА, прямо запрещавшей подавать в двигатель больше топлива в промежутках между измерениями топливного сенсора, болиды «Феррари» действительно стали медленнее на прямых. Но сама команда отрицала взаимосвязь двух фактов.
Как бы то ни было, в Сан-Паулу моторы итальянской команды могут даже прибавить. Как уже сообщалось, Шарль Леклер получит новую силовую установку — по неофициальным сведениям, новой спецификации.
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