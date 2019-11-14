В Ф-1 прокомментировали гипотетический переход Хэмилтона в «Феррари»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун не исключил, что Льюис Хэмилтон может решиться на переход в «Феррари», после того как отработает контракт с «Мерседесом». Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до 2020 года включительно.

Хэмилтон — шестикратный чемпион мира. Первый титул он завоевал ещё в 2008 году, выступая за «Макларен», а затем ещё пять раз выиграл чемпионат в составе «Мерседеса».

«Льюис может решить, что ему необходим новый вызов. Он может перейти в другую команду, чтобы помочь ей добиться успеха. Какое количество титулов он посчитает достаточным для себя?» — приводит слова Брауна Daily Mail.

Самый титулованный гонщик в истории Формулы-1 — Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира.

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