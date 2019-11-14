«Какой идиот выдумал этот бред?» Бывшие гонщики — о «зелёной» инициативе Ф-1

Бывшие гонщики Формулы-1 победитель Гран-при Монако 1996 года Оливье Панис и чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковали стремление руководства чемпионата добиться нулевого уровня углеродных выбросов к 2030 году.

«Порой я удивляюсь, какому идиоту пришёл в голову этот бред. Откровенно говоря, я не вижу разницы между политкорректностью и экологичностью. Если цель стать по-настоящему зелёными, то не надо проводить Формулу-1», — цитирует Паниса GrandPX.news.

«Это им надо для того, чтобы сказать: посмотрите, мы зелёные, любите нас. Но если ты действительно зелёный, то не участвуешь в спорте, не устраиваешь концертов, не гоняешься», — добавил Вильнёв.

Шестикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон, напротив, поддержал эту инициативу.