Вольф дал оценку преимущества «Феррари» по моторам
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что мотор «Феррари», по его мнению, мощнее силовой установки немецкого производителя примерно на 50 л. с.
«Феррари», которая в первой половине сезона не одержала ни одной победы, добилась большого прогресса после летнего перерыва. На семи этапах Шарль Леклер и Себастьян Феттель на двоих взяли шесть поулов и одержали три победы.
«Преимущество колеблется. Мы увидели, что их мотор мощнее на 50 л. с. И тенденция такова, что разрыв увеличивается», — приводит слова Вольфа Autosport.
С сезона-2014, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы, «Мерседес» доминирует в чемпионате. За шесть сезонов немецкая команда не отдала соперникам ни одного титула как в личном зачёте, так и в командном.
Расследование «Мерседеса» побудило «Ред Булл» усомниться в моторе «Феррари»
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