«Он сам не знает, чего хочет». Фотограф уйдёт из «Мерседеса» из-за Хэмилтона

Фотограф «Мерседеса» Пауль Рипке принял решение покинуть команду после Гран-при Абу-Даби, финального этапа сезона-2019.

Рипке привёл в «Мерседес» менеджер Нико Росберга, чтобы задокументировать сезон-2016, который в итоге стал победным для немца. Росберг, после того как стал чемпионом, ушёл из Формулы-1, а Рипке остался в команде.

Фотограф рассказал, что ему так и не удалось сработаться с Льюисом Хэмилтоном, лидером коллектива, который на Гран-при США обеспечил себе шестой чемпионский титул.

«В этом сезоне работать с Льюисом было непросто. Он сам не знает, чего хочет и что ему следует делать в отношении социальных сетей.

А если он этого не знает, я ему не совсем подхожу. Отношения между нами не такие, как должны были быть», — приводит слова Рипке GrandPX.news.

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