Источник: 3-кратный чемпион MotoGP Лоренсо намерен объявить о завершении карьеры

Испанский мотогонщик Хорхе Лоренсо, трёхкратный чемпион мира, сегодня, 14 ноября, объявит о завершении карьеры, сообщает AS.

В 17:00 мск начнётся пресс-конференция с участием Лоренсо и промоутера MotoGP Кармело Эспелеты, на которой, как сообщает издание, и будет объявлено об уходе гонщика из спорта. В 2018 году подобным образом о завершении карьеры объявил другой испанский гонщик — Дани Педроса.

На счету Лоренсо три титула в главном классе MotoGP, завоёванных в составе «Ямахи»: в 2010, 2012 и 2015 годах. После сезона-2016 Лоренсо ушёл в «Дукати», где провёл два сезона, после чего перешёл в «Хонду». Испанец постоянно испытывает проблемы со здоровьем, обусловленные травмами, и не может вернуться на былой уровень выступлений.



Что касается возможного преемника Лоренсо в заводской команде «Хонды», то наибольшие шансы у Жоанна Зарко, который успешно себя проявил в двух первых Гран-при в составе команды-сателлита — LCR Honda.