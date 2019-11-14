Источник: 3-кратный чемпион MotoGP Лоренсо намерен объявить о завершении карьеры

Испанский мотогонщик Хорхе Лоренсо, трёхкратный чемпион мира, сегодня, 14 ноября, объявит о завершении карьеры, сообщает AS.
В 17:00 мск начнётся пресс-конференция с участием Лоренсо и промоутера MotoGP Кармело Эспелеты, на которой, как сообщает издание, и будет объявлено об уходе гонщика из спорта. В 2018 году подобным образом о завершении карьеры объявил другой испанский гонщик — Дани Педроса.
На счету Лоренсо три титула в главном классе MotoGP, завоёванных в составе «Ямахи»: в 2010, 2012 и 2015 годах. После сезона-2016 Лоренсо ушёл в «Дукати», где провёл два сезона, после чего перешёл в «Хонду». Испанец постоянно испытывает проблемы со здоровьем, обусловленные травмами, и не может вернуться на былой уровень выступлений.
Что касается возможного преемника Лоренсо в заводской команде «Хонды», то наибольшие шансы у Жоанна Зарко, который успешно себя проявил в двух первых Гран-при в составе команды-сателлита — LCR Honda.
- 14 ноября 2019
-
14:15
-
13:03
-
12:00
-
11:10
-
10:16
-
09:15
-
00:56
- 13 ноября 2019
-
23:58
-
22:53
-
21:59
-
21:01
-
19:53
-
18:31
-
17:37
-
16:33
-
15:05
-
14:28
-
13:19
-
12:12
-
11:06
-
10:12
-
09:02
-
01:06
-
00:56
- 12 ноября 2019
-
23:44
-
21:59
-
20:58
-
19:32
-
18:51
-
17:36
-
16:27
-
15:40
-
15:14
-
14:51
-
14:30