Ф-1 опубликовала прогноз погоды на Гран-при Бразилии

На официальном сайте Формулы-1 появился прогноз погоды на Гран-при Бразилии, который пройдёт в ближайшие выходные, с 15 по 17 ноября.

В пятницу, день тренировок, ожидается сильный дождь, который может помешать работе команд. Вероятность дождя оценивается в 73 %, а температура воздуха не превысит 22 градусов Цельсия.

В субботу, день квалификации, вероятность дождя станет ещё выше и составит 78 %, но осадки окажутся не такими значительными, а температура воздуха вырастет до 25 градусов Цельсия.

Наконец, в воскресенье, день гонки, будет переменная облачность, а дождя не ожидается. Воздух прогреется до 28 градусов Цельсия.

Действующим победителем Гран-при Бразилии является Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

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