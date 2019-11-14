Бергер объяснил, зачем DTM нужен Кубица

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне босс DTM Герхард Бергер объяснил, почему хотел бы видеть в чемпионате таких гонщиков, как Роберт Кубица и Дженсон Баттон.

Кубица заканчивает сезон Формулы-1 в составе «Уильямса» и ещё не определился с местом продолжения карьеры, а Баттон, чемпион мира 2009 года, который последний полный сезон в Ф-1 провёл в 2016-м, недавно объявил об уходе из японской серии Super GT.

«Со спортивной точки зрения они находятся на том же уровне, что и действующие гонщики DTM, которые, как мне кажется, являются настоящими топ-пилотами. Но они не настолько хорошо узнаваемы, как Кубица и Баттон. Такое сочетание должно нам подойти, и мы работаем над этим», — приводит слова Бергера GrandPX.news.