Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо объявил о завершении карьеры

Испанский мотогонщик Хорхе Лоренсо на официальной пресс-конференции MotoGP объявил о завершении карьеры. Трёхкратный чемпион мира сообщил, что Гран-при Валенсии станет последней гонкой в его карьере.



«Мне нравится этот спорт, но я люблю побеждать. В один момент я понял, что это невозможно — по крайней мере в краткосрочной перспективе с «Хондой». На этой стадии моей карьеры я не могу сохранять мотивацию. Мне очень жаль «Хонду», но я считаю, что это лучшее решение для меня и для команды. Если Хорхе Лоренсо не может бороться даже за топ-5… Мы победители, мы должны бороться за победы», — заявил Лоренсо.



На счету Лоренсо три титула в главном классе MotoGP, завоёванных в составе «Ямахи»: в 2010, 2012 и 2015 годах. После сезона-2016 Лоренсо ушёл в «Дукати», где провёл два сезона, после чего перешёл в «Хонду». Испанец постоянно испытывает проблемы со здоровьем, обусловленные травмами, и не может вернуться на былой уровень выступлений.



Что касается возможного преемника Лоренсо в заводской команде «Хонды», то наибольшие шансы у Жоанна Зарко, который успешно себя проявил в двух первых Гран-при в составе команды-сателлита — LCR Honda.