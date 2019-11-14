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Дочь Квята впервые в жизни присутствует на этапе Формулы-1

Дочь Квята впервые в жизни присутствует на этапе Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят попал в объективы фотоаппаратов на Гран-при Бразилии вместе со своей девушкой Келли Пике и дочерью Пенелопой. Фотографию пары с ребёнком опубликовали в твиттер-аккаунте «Хонды» — моториста итальянской команды, за которую выступает Даниил Квят.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте «Хонды».

Ранее команда «Торо Россо» объявила, что Даниил Квят и Пьер Гасли продолжат выступать в составе коллектива в 2020 году. Места в старшей команде — «Ред Булл» — останутся за Максом Ферстаппеном и Александером Албоном, сменившим Гасли в ходе сезона-2019.

Гран-при Бразилии — домашний этап Келли Пике, дочери чемпиона мира Нельсона Пике. Дочь Квята и Келли Пике родилась три месяца назад.

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