Феттель: комментарии Ферстаппена несерьёзны, я не обратил на них внимания

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал скандальное заявление Макса Ферстаппена об итальянской команде.
«Мне даже особо и нечего сказать по этому вопросу. Комментарий Ферстаппена просто несерьёзен, не обратил на него внимания. Всегда есть те, кто хочет высказать мнение. Просто в наше время проще сделать так, чтобы тебя в итоге услышали. Если Макс так считает — пусть. Но я думаю иначе на этот счёт», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.
В ходе Гран-при США Ферстаппен обвинил «Феррари», которая резко прибавила после летнего перерыва, в жульничестве.
Руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто пригрозил подать в суд на «Ред Булл», на что глава коллектива из Милтон-Кинса Кристиан Хорнер ответил, что было высказано личное мнение, а не официальная позиция команды.
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