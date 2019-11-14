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Феттель: комментарии Ферстаппена несерьёзны, я не обратил на них внимания

Феттель: комментарии Ферстаппена несерьёзны, я не обратил на них внимания
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал скандальное заявление Макса Ферстаппена об итальянской команде.

«Мне даже особо и нечего сказать по этому вопросу. Комментарий Ферстаппена просто несерьёзен, не обратил на него внимания. Всегда есть те, кто хочет высказать мнение. Просто в наше время проще сделать так, чтобы тебя в итоге услышали. Если Макс так считает — пусть. Но я думаю иначе на этот счёт», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.

В ходе Гран-при США Ферстаппен обвинил «Феррари», которая резко прибавила после летнего перерыва, в жульничестве.

Руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто пригрозил подать в суд на «Ред Булл», на что глава коллектива из Милтон-Кинса Кристиан Хорнер ответил, что было высказано личное мнение, а не официальная позиция команды.

Ферстаппена можно ненавидеть, но нельзя не ценить. Без Макса Ф-1 было бы плохо
В последние два недели Ферстаппену достаётся и от судей, и от команды, и от собственного отца. И есть за что. Но он всё равно крут.
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